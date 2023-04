Så ska SBBK klara Luleås stenhårda press: ”Vi har det i ryggraden”

Efter att SBBK vann finalseriens öppningsmatch har Luleå dominerat två matcher i rad. Inför den fjärde är det ”do or die”, som SBBK-spelarna själva uttrycker det.



I laget finns tonvis med rutin vilket gjort att man ställt höga krav på sig själva under säsongen. Men istället för press vill spelarna nu använda rutinen till att vända finalserien med början i Täljehallen i match fyra under fredagskvällen.

SBBK-spelaren Frida Eldebrink förlitar sig på att behålla lugnet i det skarpa läget, och menar att laget har vänt på liknande situationer förut.

– Vi vet att vi kan göra det, vi har det i ryggraden, säger Frida Eldebrink, SBBK.

Titta på klippet för att höra spelarna Klara Lundquist och Frida Eldebrink om revanschlusten.