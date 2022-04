Sjukvårdsregionrådet: Krisparagrafen aktiverades delvis – men personalen byggde på frivillighet

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, om varför krisparagrafen bara delvis har aktiverats under pandemin. Foto: Sandra Johnsson/Jasmine Gestblom/SVT

Region Stockholms krisparagraf har delvis aktiverats under pandemin, anser hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L). När den planerade vården ställdes in var det en direkt order från regionens krisledning, men vad gäller att beordra in personal från de privata vårdgivarna tycker Anna Starbrink att det är bättre med en god dialog.