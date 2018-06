Södertälje konsthall fyller 50 år – firar med utvalda favoriter

Konsthallen öppnades 1968 och påbörjade Södertäljes väg mot erkänd kulturstad i landet. På lördagen slås portarna upp för allmänheten som kan komma och beskåda jubileumsutställningen ”På spaning efter den tid som flytt”.

– Vi har valt ut verk som är betydelsefulla från utställningarna som vi har haft här. Man kan nästan säga att de representerar de senaste 50 åren, säger Kristina Möller.

Jubileumsfirande och cyberfeminism

Utöver jubileumsutställningen kan besökare även ta del utav installation ”The future was at her fingertips” av konstkollektivet 0's+1's. Installationen är baserad på cyberfeminism och teknikhistoria ur ett feministiskt perspektiv.