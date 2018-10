Södertäljebo döms till böter för bengalbränning

Det var under en allsvensk match i våras mellan Dalkurd och Östersund på Gavlevallen i Gävle som mannen antände en rökbengal och dessutom täckte för ansiktet. Det är olagligt att utan tillstånd använda pyroteknik under idrottsevenemang och det är även olagligt att försvåra identifiering genom maskering under idrottsevenemang.

Mannen hävdar själv att han inte använt någon bengal, men medger däremot att han var maskerad, något han menar att han inte visste var olagligt. Han säger att han maskerade sig på grund av kallt väder. Bevisningen mot mannen rörde sig om vittnesmål från poliser på plats och foton och filmer som identifierar mannen.

Södertäljebon döms till 45 dagsböter.