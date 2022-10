Södertäljeprofilen som kryssade sig in i fullmäktige: ”Brinner för skolan och unga” Foto: Siri Lallerstedt

Så sent som i januari i år gav han sig in i politiken. Trots att Södertäljeprofilen Tony Garabet stod på plats 21 på KD:s Södertäljelista lyckades han få tillräckligt många personkryss för att komma in i kommunfullmäktige.