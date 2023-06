Hål i vägen på E4 utanför Södertälje – kan slå mot midsommartrafiken

Vid halv nio-tiden under torsdagsförmiddagen fick Trafikverket in ett larm om en skada i höger körfält i höjd med Getan på E4 i norrgående riktning. Det efter att ett hål upptäckts på vägen. Detta har dock endast liten påverkan på trafiken just nu, uppger Trafikverket.

– Det är ett akut jobb som behöver åtgärdas, säger Pär Aronsson, presskommunikatör på Trafikverket.

Under natten kommer hålet att åtgärdas. Enligt Sara Lindström på Trafikverket börjar midsommartrafiken öka efter lunchtid, vilket gör att det kan bli köer i båda riktningar på E4:an.

– Man får utrusta sig med tålamod, säger hon.