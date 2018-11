Syrianskas kvalchans avgörs i derbyt mot Assyriska – förlorade bortamatch

Syrianska FC hade kunnat säkra en kvalplats till Superettan – om laget vunnit sin bortamatch mot Sandvikens IF på lördagen. Men sent in i matchen gjorde hemmalaget mål – och försvårade därmed möjligheterna för Syrianska.

– Tyvärr gjorde vi inte någon vidare bra match. Vi var frånvarande, vad det beror på kan man diskutera men framförallt var det den mentala biten som inte stämde, säger Syrianskas tränare, Zvezdan Milosevic.

Var era tankar redan i kvalet?

– Ja, vi har spelat så bra på sistone så vi kanske trodde att det skulle räcka med att gå ut på plan och att allt skulle lösa sig av sig självt. Där har jag som tränare ett stort ansvar att se till att spelarna har rätt fokus.

Zvezdan Milosevic, nygammal tränare i Syrianska FC, har återvänt till klubben en fjärde gång. Foto: SVT

Södertäljelagets chanser till kval hänger nu på lagets sista match för säsongen – derbyt mot Assyriska FF nästa helg som man måste vinna eller spela oavgjort på.

Hur känns det att det just är derbyt som blir avgörande?

– Det känns inte något speciellt, det är som vilken annan match som helst. Vi ska vinna alla matcher och derbyna är inte lika heta som de än gång varit, säger Syrianskas tränare, som själv både spelat och tränat Assyriska tidigare.