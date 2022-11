Ungdomspolisen och socialtjänstens kritik – vill se mer fotbojestraff på unga

Den förra regeringen införde lagen om ungdomsövervakning med fotboja 2021 med argument såsom att de ville stoppa nyrekryteringen till gängen. Den nuvarande regeringen är positivt inställd till fotboja för unga som ett sätt att stoppa gängkriminaliteten och skriver i Tidöavtalet att de vill se en utvidgad ungdomsövervakning.

Inte effektiv – få yngre döms

Men bland annat polisen och socialtjänsten i Södertälje uttrycker att lagen inte är tillräckligt effektiv såsom den är utformad idag eftersom så få unga gängkriminella döms till den här påföljden.

– Den skulle troligtvis fungera bättre om den användes på de yngre som vi nu ser rekryteras, säger Calle Kos, förundersökningsledare på ungdomspolisen i Södertälje.

Åklagaren: Det krävs lagändringar

Kammaråklagare Tobias Kudrén förklarar varför det är få yngre i 15-16 års åldern som begått gängrelaterade brott såsom narkotikahandel eller vapenbrott som kan få den här påföljden idag.

– Straffrabatten för de yngre är en anledning, säger han.

Om det nu är så att politikerna skulle vilja, såsom de har sagt, att komma åt just de yngre som är på väg in i kriminalitet eller just har rekryteras, vad krävs?

– Då måste man antingen ändra ungdomsrabatten, skärpa straffen för de brott man tycker fler ska dömas till eller ändra lagstiftningen för när ungdomsövervakning kan ges, säger Tobias Kudrén.

SVT har kontaktat justitieminister Gunnar Strömmer (M) som avböjer att kommentera att så få unga gängkriminella döms och vad de menar utvidgad ungdomsövervakning.

Hör mer i klippet ovan om varför så få yngre som begått gängrelaterade brott kan dömas till den här påföljden.