Allt fler besöker kyrkogården för att hedra nära och kära under allhelgonahelgen

När SVT Nyheter besöker Tveta begravningsplats under lördagen märks glädjen hos många besökare som nu återigen kan mötas för att sörja och minnas de som gått bort.

En av dem som är här under all helgons dag är Izla Markous, till vardags moderat kommunpolitiker i Södertälje. Hon miste sin svärfar under pandemin.

– Det värsta är att vi inte fick vara med på sjukhuset när han somnade in förra året, säger Izla Markous.

Ont om parkeringsplatser

Therés Olausson, vid kyrkogårdsförvaltningen i Södertälje, säger att man förväntar sig en stor mängd besökare under lördagskvällen och konstaterar att det är ont om parkeringsplatser:

– Vi uppmanar alla som kan att samåka, och att vara rädda om varandra så att man i lugn och ro kan gå omkring på kyrkogården.

Starta klippet för att följa med till Tveta begravningsplats under alla helgons dag.