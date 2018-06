Under torsdagen kunde besiktningspersonal konstatera att det rörde sig om ett vargangrepp, vilket resulterade i att en get dog och att ytterligare en get fick avlivas.

Länsstyrelsen uppmanar nu djurägare i området att se över sina stängsel.

I början av maj inträffade två vargangrepp mot får på Molstabergs säteri. Till skillnad från Molstaberg ligger den nu attackerade gården inte i Sjundareviret.