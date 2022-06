Växjö kommun lägger minst pengar på elevhälsa

Statistik från Skolverket visar att Växjö kommun lägger 2 400 kronor per elev och år på elevhälsa. Det är bara Robertfors kommun och Salem kommun i hela landet som lägger mindre, 2 350 kronor respektive 2 370 kronor.

I Växjö kommun gick det förra höstterminen 436 elever per skolsköterska i grundskolan och 446 elever per skolsköterska på gymnasiet. Det är något lägre än den rekommendation som en statlig utredning har lagt fram på 430 elever per skolsköterska.

En psykolog på 2 400 elever

Tittar vi på kuratorer och psykologer ser det inte lika bra ut i Växjö kommun. I grundskolan går det en kurator på 672 elever och en psykolog på 2 393 elever. Rekommendationen är 400 elever per kurator och 1000 elever per psykolog.

Markaryd kommun tillhör de kommuner i vårt område som lägger mest pengar på elevhälsa, 7 377 kronor per elev och år. Där går det till exempel en kurator på 326 elever.

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga och nu är alla partier i Växjö överens om att det måste satsas mer på elevhälsa.

I klippet kan du höra varför Alliansen som styrt i Växjö kommun i 16 år inte prioriterat elevhälsan tidigare.