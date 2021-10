10 miljoner kronor satsas på cancervården i Sörmland

Regionstyrelsen har beslutat vilka åtgärder som göras för de 10,6 miljoner kronor man fått i statsbidrag av regeringen för att förbättra cancervården. Bland annat kommer man höja bemanningen för kontaktsjuksköterskor som fungerar som patientens fasta kontakt under hela vårdkedjan.

Regionen vill också införa Min vårdplan via 1177. Tanken med vårdplanen är att bidra till att patienter ska känna sig välinformerade och förstå vad som händer under utredning och behandling. Patienter i Sörmland upplever idag att de är mindre delaktiga under sjukförloppet i jämförelse med riket, enligt regionen själv.