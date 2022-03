340 boendeplatser klara på ett dygn: ”Vi är nöjda”

Efter gårdagens begäran från Migrationsverket om boendeplatser i kommunerna i Sörmland så har det under det senaste dygnet jobbats intensivt på länsstyrelsen. 340 av de 250 omedelbara platserna har under torsdagen kunnat rapporteras in.

– Det är ett väldigt bra gensvar på 24 timmar. Vi är nöjda, säger integrationssamordnaren Alina Treijner.