25 tåg ställs in i Sörmland i dag

Under tisdagen gick SJ ut med att tågavgångarna minskar med en fjärdedel i hela landet.

– Vi säkerställer att det finns trafik men den blir reducerad, säger Dan Olofsson, pressjour på SJ.

Enligt honom är det idag få som reser med tåget och man behöver inte oroa sig för trängsel i vagnarna. Vissa jobbar hemifrån medan andra är oroliga för att smittas och väljer andra färdmedel, enligt SJ.

Färre inställda tåg i Sörmland

Under onsdagen är det totalt 25 avgångar som ställs in på de fyra linjerna som trafikerar i Sörmland. Jämfört med resten av landet, där vart fjärde tåg ställts in, berörs Sörmland inte så mycket.

– Just nu är det i första hand inställda tåg mellan Stockholm och Eskilstuna. På den linjen går det tåg varje timme och oftare och vi har tagit bort avgångar med minst antal resenärer. Men vi kommer att reducera mer trafik än så, säger Dan Olofsson.

Enligt SJ ska man kunna få uppdaterad information om alla avgångar senast kvällen innan.