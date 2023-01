80 sångare provsjunger för sommaropera i Eskilstuna: ”Dags att förändra opera-Sverige”

80 stycken har sökt, men bara fyra stycken kommer att få uppdraget att sjunga opera i Eskilstuna i sommar. Audition kommer att ske löpande under tre dagar och Andrea Hagman, konstnärlig ledare för Eskilstuna sommaropera, tycker att det är viktigt att operasångare i Sverige ges tillfälle att visa vad de går för.

– Man vill komma, man vill få visa upp sig. Det är inte alla operahus som har provsjungningar vilket vi tycker är superviktigt. Det är dags att förändra opera-Sverige, säger Andrea Hagman.

Hemlig Eskilstuna-profil

När det gäller själva föreställningarna i sommar så är det tänkt att börja i början av augusti och dels så blir det ”Amelia goes to the ball”, en opera av Gian Carlo Menotti, som kan bjuda på en hemlig gäst.

– Vem tänker jag inte avslöja nu, men om vi får som vi vill så blir det en Eskilstuna-profil som kommer att vara med där, som inte håller på med opera, säger Andrea Hagman.

Den andra föreställningen blir ”Syster Angelica” av Giacomo Puccini i samarbete med Klosters kyrka och organisten Mila Thoors.

– Det är första gången som vi får samarbeta med Eskilstuna sommaropera på det viset. Det är inte ofta man sätter upp operor i just kyrkor. Det känns jättekul, säger Mila Thoors.

I klippet hör du sökanden Cassandra Rosenqvist sjunga opera och Andrea Hagman om rekordintresset.