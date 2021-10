Åklagaren efter inställda rättegången: ”Ska se hur förhöret gick till”

Efter att Aftonbladet publicerat uppgifter om att polisen kan ha påverkat ett vittne under förhör har hovrättsförhandlingarna, som skulle ha startat under måndagen, ställts in.

Anledningen är att den mordmisstänkte 35-åringens advokat menar att polisens eventuella påverkan på vittnet måste utredas. Men även åklagare Anna Asklöf menar att det måste göras kompletteringar innan en rättegång kan starta.

Påverka övrig bevisning

Hon är orolig för att det som framkommit även kan få negativa konsekvenser för övrig bevisning.

– Det som känns lite tråkigt eller besvärligt är att om det inte skulle vara något fel som gjorts av poliserna, så kommer det ändå få en påverkan på förhandlingen, kan jag tänka mig. Det här är uppgifter som kommer lyftas fram och naturligtvis kommer användas för att solka ner hela utredningen. Jag ser att det finns en fara att även övrig bevisning kommer svärtas ner av det här.

Förhandlingarna är preliminärt framflyttade till början av mars nästa år.

I klippet berättar åklagare Anna Asklöf vad hon tycker om de eventuella fel som polisen gjort och hur hon kommer agera efter att uppgifterna om detta kommit fram.