Åklagare oroas över ny tidsgräns för häktning av unga

För första gången så är numera häktningar i Sverige tidsbegränsade. En vuxen får vara häktad i längst nio månader och en person under 18 år i max tre månader. Enligt justitieutskottets betänkande var 144 av totalt 6 512 vuxna häktade i mer än sex månader innan beslut om åtal under 2019. Under samma år var 8 av totalt 71 barn häktade i mer än tre månader innan beslut om åtal.

Rättssäkerheten kan påverkas

Kammaråklagaren Maria Edström i Eskilstuna berättar att det finns en risk att utredningar kan stressas fram i och med den nya lagen vilket kan påverka rättssäkerheten menar hon.

– Man kan ju hitta bevisning som talar till den misstänktes fördel om man hade haft mer tid att utreda vidare. Det gäller också målsägande, risken finns att utredningarna försämras och att inte heller den personen får sin rätt, säger hon.

Hoppas på större effektivtet

Regeringen menar å sin sida att tidsbegränsningarna i sig ska tvinga fram en bättre planering och resursanvändning från rättsväsendets sida.

Maria Edström hoppas att lagändringen bland annat ska innebära snabbare analyser av spår från Nationellt forensiskt centrum (NFC).

– Det är främst polisen och de utredningsresurser som de har som vi hoppas kan påverkas nu. Att man till exempel får bättre resurser till NFC som är en stor anledning till att brottsutredningar tar tid. Jag hoppas, precis som politikerna, att det här ska leda till en snabbare handläggning även hos polisen, säger hon.

Får inte placeras i arrest

En annan förändring enligt den nya lagen är att unga under 18 år som är misstänkta för brott inte längre får förvaras i polisarrest. De ska helst placeras i ett förhörsrum eller andra likvärdiga platser. Om en misstänkt som är under 18 år är häktad har denne numera rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag.

I klippet ovan berättar kammaråklagaren Maria Edström om att unga under 18 år kan häktas längre än tre månader vid allvarliga brott.