Alla vägar bär till – och från – Eskilstuna

Varje år byter cirka 1,2 miljoner svenskar bostadsadress. Eftersom några hinner flytta mer än en gång brukar antalet flyttar landa på 1,4 miljoner.

Flertalet byter adress inom samma kommun. Men vart bär det av i de fall kommungränsen passeras?

”Märks när man går på stan”

Eskilstuna i Södermanland tycks ha något särskilt, för under de senaste tio åren har flyttbussarna kommit körandes dit från alla andra kommuner i landet. Under samma period har utflyttande Eskilstunabor slagit sig ner i alla andra 289 kommuner, enligt statistik som SCB sammanställt åt TT. Men flyttnettot är på plus och kommunalrådet Jimmy Jansson (S) är glad:

– Det märks faktiskt när man går på stan. Inflyttade kommer fram och berömmer att det byggs så många bostäder och att företag etableras. Gamla Eskilstunabor är lite mer ”joo, det går väl åt rätt håll”.

Arjeplog–Lund

Bara fem andra kommuner, betydligt större än Eskilstuna, hade lika breda flyttströmmar åren 2008–2017: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås och Umeå. Hade bara en enda malmöit flyttat till Malå i Västerbotten hade Malmö också funnits på listan. Lika nära var Lund, som föll på att inte ha fått någon inflyttare från Arjeplog i Norrbotten de senaste tio åren.

Statistiken visar samtidigt att långflyttarna är i minoritet. I de allra flesta fall byter man adress inom länet eller regionen. För Eskilstunas del går de största flyttströmmarna i Mälardalen – till och från Stockholm, Västerås och Strängnäs.