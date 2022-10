Anmäler campinggranne för kränkande kameraövervakning: ”Det är vidrigt”

Camparen använder sin plats under vintersäsongen och samtidigt har grannen åkt utomlands under en längre period. Grannen har satt upp en övervakningskamera i sitt husvagnsfönster under tiden hen är borta. Men det uppskattas inte av camparen som menar att kameran är riktad på så sätt att den får med camparens förtält och uteplats. Dessutom uppges kameran även kunna fånga bilder från en allmän gång- och körväg.

Kränkande

– Detta är oerhört kränkande mot mig då jag kan filmas både i mitt förtält samt då jag sitter eller rör mig runt mitt ekipage. Grannen är borta i ett halvår och det är vidrigt att denna kränkning ska pågå under hela denna tid, skriver camparen i anmälan.

Anmälaren uppger sig ha varit i kontakt med den bortresta grannen via mejl och bett om att kameran ska tas bort – men fått svaret att kameran inte är inkopplad och att det hela alltså inte är brottsligt.

Polisanmälan

– Jag motstrider detta då det inte är en attrapp, utan en kamera som annars används, samt att jag omöjligt kan veta om den är i drift. Kameramodellen loggas in på via en app i mobilen, skriver anmälaren som också uppger att hen har för avsikt att göra en polisanmälan.