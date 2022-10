Bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna – boende uppmanas koka vattnet

Beskedet kom via ett pressmeddelande från Eskilstuna energi och miljö sent under onsdagseftermiddagen. Det kranvatten som ska drickas eller användas för matlagning ska tills vidare kokas.

Området som berörs börjar i Hagnestahill och Gredbylund och sträcker sig sedan österut mot Kjulaås.

Enligt Eskilstuna energi och miljö är det i nuläget oklart hur länge rekommendationerna kommer att gälla. Vattenprover tas med jämna mellanrum på olika håll i kommunen och i den senaste kontrollen uppfylldes inte kvalitetskraven.