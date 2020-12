Smittskyddsläkaren: Reorna kan ha ökat smittspridningen

Under de tre första dagarna under den här veckan har 374 nya fall konstaterats. Det är 100 fler fall än vad som fanns i länet under förra veckan jämfört med samma period.

– Vi är på väg mot de högsta talen igen, säger Signar Mäkitalo.

Smittan ökar

Under tisdagen berättade Region Sörmland att smittspridningen minskat för andra veckan i rad. Men nu ser det ut att vända åt helt fel håll. Enligt Mäkitalo är det framförallt Blackfriday-effekten som han tror är den stora orsaken till den ökade smittspridningen.

– Den har ökat ganska dramatiskt och jag är ganska säker på att reorna gjorde att vi lockades vara nära varandra inomhus, säger han.

Smittan ökar mest i åldersgrupperna 10-19 och 40-49 år.

– De här åldersgrupperna brukar träffa äldre så det finns risk att vi får mer problem med svårt sjuka de närmaste veckorna.

Tänka på vilka man träffar

Signar Mäkitalos fortsatta råd är att fortsätta att vara mycket restriktiv med vilka man träffar.

– Tyvärr kan det här dras in i fler hushåll och i värsta fall till flera mindre grupper. De närmaste månaderna måste man vara fortsatt restriktiv, säger han.