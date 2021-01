Blodcentralen i Eskilstuna öppnar drop in för att få fler nya blodgivare

Hur ska drop in få fler att bli blodgivare? Hör Åsa Dahl-Johansson, funktionsansvarig för blodtappning i Sörmland, berätta i klippet ovan. Foto: SVT/Marcus Ericsson/TT

Under pandemin har det inte lämnats lika mycket blod som tidigare och det behövs fler nya blodgivare. I Eskilstuna öppnar blodcentralen drop in för nya givare i hopp om att fånga in fler.

– Det blir mer effektivt, säger Åsa Dahl-Johansson som är funktionsansvarig för tappningen i Sörmland.