Maskinen ska ha börjat brinna strax efter klockan 12 under torsdagen. Personalen på industrin ska ha utrymt lokalen och räddningstjänst har gått in med rökdykare och har nu branden under kontroll.

– Just nu åker räddningtjänsten från Eskilstuna med en superfläkt för att kunna ta bort röken. Det är en sån man brukar använda vid tågtunnlar, säger Frank Granat, inre befäl.

Inga personer ska ha kommit till skada.

Texten kommer att uppdateras.