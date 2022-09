Centerpartiet i Sörmland beklagar Annie Lööfs avgång: ”En av mina stora förebilder”

Det var under en pressträff på torsdagen som Lööf meddelade sin avgång. Beslutet ska ha vuxit fram under en tid, men det var under onsdagen som den avgående partiledaren tog beslutet.

Under pressträffen uttryckte hon besvikelse över valresultatet, men att hon trots det inte tror att ett byte av partiledare kommer leda till en ny riktning för Centerpartiets politik.

Sörmländska riksdagsledamoten Martina Johansson (C) håller med:

– Vi är i mitten av svensk politik. Vi fortsätter vara pragmatiska och på olika sätt jobbar vi för att få igenom så mycket som möjligt av Centerpartiets politik.

I klippet kan du ta del av Martina Johanssons reaktion på att Annie Lööf avgår.