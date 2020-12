Vaccinplanen: 20 700 doser till Sörmland i januari

Folkhälsomyndigheten har skickat ett brev till Region Sörmland. Brevet är undertecknat av Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, och innehåller planerade vaccinleveranser och prioriterade riskgrupper för vaccinering under januari och februari 2021.

Av brevet går det att utläsa att sammanlagt 122 300 vaccindoser planeras anlända till länet under de båda månaderna.

Från tre tillverkare

Först ut är vaccin från Pfizer som planeras anlända till olika leveransställen i Sörmland under vecka två, under vecka tre anländer doser från Moderna. Första leveranserna från AstraZeneca planeras anlända under februari.

Under januari är planen att sammanlagt 20 700 doser vaccin levereras och under februari ska det levereras 101 600 doser.

Samtliga vaccin, oberoende leverantör, ska tas i två doser med omkring en månads mellanrum.

Grupperna som vaccineras först

I brevet till regionen finns också en prioriteringslista som pekar ut vilka riskgrupper som först ska få ta del av vaccinen:

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst

Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer som omfattas av första punkten

Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Hänger på godkännande

Alla planerade leveranssiffror är preleminära och kan komma att ändras. Så här står det bland annat i Folkhälsomyndighetens brev till regionen:

”Slutliga leveranser beror på datum för godkännande samt leverantörers produktions- och leveransförmåga och kan därför komma att ändras.”

Folkhälsomyndigheten understryker att det är viktigt att alla som vaccineras får dos två av samma vaccin och inte vaccin från annan leverantör.