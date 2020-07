Cykelställ ska stoppa biltrafik på Nyköpings gågata

De nya cykelställen i betong fyller dubbla funktioner. Förutom att ge ett tillskott av cykelparkeringar i centrum ska de också blockera gågatan för bilar.

– Vi vill värna de gående och cyklisterna. Därför vill vi ha bort den onödiga trafiken från Storgatan, säger Andreas Molin, driftchef på Tekniska divisionen i Nyköping kommun.

Under fredagen placerades tre cykelställ ut, och dessutom ska en vägbom upp på Brunnsgatan. Sedan tidigare finns tollare som hindrar biltrafik från att komma in via Fruängsgatan.