Försvunnen demenssjuk man hittades med helikopter

Mannen som är i 60-årsåldern har Alzheimers sjukdom, och lämnade hemmet i Eskilstuna vid lunchtid på tisdagen.



På grund av sin sjukdom fick han svårt att hitta hem och polisen satte igång ett stort sökpådrag. Vid halvtiotiden på tisdagskvällen lokaliserade polisen mannen med hjälp av sin helikopter.



– Det är en väldigt tät skog i området söder om E20, väster om Eskilstuna, men vi har sett honom från helikopterns värmekameror och håller på att leda in bilar och hundpatruller i området, säger Thomas Agnevik, presstalesperson i polisregion öst.



Polisen hade under hela kvällen telefonkontakt med mannen och satte in både hundpatruller och helikopter för att lokalisera honom.



Mannen hittades i tät skog vid Petterslund. Han var vid god hälsa och kunde själv gå till närmaste farbara väg.