Dement kvinna tog personalnyckel och försvann från äldreboende

Det var i början av oktober som kvinnan försvann efter att en anställd på boendet lämnat kvar nyckeln i dörren till tvättstugan. Den anställda hade famnen full med tvätt och lät därför nyckeln vara kvar i låset när hen gick in i tvättstugan.

Tog nyckeln och försvann

Efter det hörde den anställda att någon öppnade och stängde dörren till tvättstugan men reagerade inte på det utan såg först senare att nyckeln var borta.

Enligt utredningen tog den dementa kvinnan nyckeln och försvann ut vid 18-tiden på kvällen. Trots att hon passerat en larmad dörr så upptäcktes hon inte eftersom dörren används av anhöriga och boende.

Polishelikopter sattes in

Efter att personalen först letat efter henne på boendet utan resultat kontaktades polis och anhöriga. Polisen satte in helikopter och sökte även med hundpatrull. Sökande pågick under hela natten och kvinnan hittades under morgonen av anhöriga och hon fördes med ambulans till Mälarsjukhuset för kontroll.

Efter händelsen har lås- och nyckelhanteringen setts över och alla medarbetare har fått en nyckelhållare för att se till att något liknande inte händer igen.