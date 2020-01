Misslyckade bilköp är ett stort problem i länet berättar Christine Fransholm. Foto: SVT/TT

Bilköp och hantverkare överst på klagotoppen

Klagomål på bilköp och hantverkare toppar listan över det som sörmländska konsumenter klagade mest på under förra året. Totalt 2 400 klagomål kom in till kommunerna och konsumentverket under förra året.

– Det är köp som man gör väldigt sällan, säger Christine Fransholm, konsumentvägledare på Eskilstuna kommun.

