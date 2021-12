Fler tar sina liv under storhelgerna: Många är ensamma

112 – Akutnummer

Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp. Ladda ner appen SOS Alarm.

1177 – Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. På telefonnummer 1177 får du ett snabbt svar om vart du ska vända dig inom vården.

Telefon: 1177

Webb: 1177.se

Här kan du läsa om hur du kan söka psykiatrisk vård.

Här finns också tips om chattar och jourtelefoner för dig som mår psykiskt dåligt. Där finns också information om hur du hittar vård i ditt landsting.

Om du har akuta självmordstankar eller på annat sätt känner hopplöshet och du inte känner att du får hjälp någon annanstans ska du inte dra dig för att åka till psykakuten. Där kan de hjälpa dig med det akuta och sätta bollen i rullning för kommande hjälp. Var alltid helt ärlig med hur du mår!

Mind – självmordslinjen

Telefon: 90101

Öppet dygnet runt.

Webb: Självmordslinjen

Chatt

Öppet dygnet runt.

Webb: Minds chatt

Mind – föräldralinjen

Telefon: 020-85 20 00

Vardagar 10-15, torsdagkvällar 19-21.

Webb: Föräldrarlinjen

Mind – äldrelinjen

Telefon: 020-22 22 33

Vardagar 8-19 och helger 10-16.

Webb: Äldrelinjen

Jourhavande präst

Kopplas via telefonnummer 112.

Alla dagar kl. 21-06

Chatt söndag-torsdag kl. 20-24

Webb: Jourhavande präst

Jourhavande medmänniska

Telefon: 08-702 16 80

Alla dagar kl. 21-06

Webb: Jourhavande medmänniska

BRIS – stöd för vuxna

Stöd för vuxna om barn (upp till 18 år).

Telefon: 077-150 50 50

Vardagar kl. 09-12

Webb: Bris – stöd för vuxna

Stöd för idrottsledare om barn.

Telefon: 077-440 00 42

Vardagar kl. 09-12

Webb: Bris – stöd för idrottsledare

BRIS – för barn och unga

För dig upp till 18 år. Ring, mejla eller chatta med Bris. Du kan få prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum. Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen.

Telefon: 116 111

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Webb: Bris – för barn och unga

BUP – barn och ungdomspsykiatrin

Ställ frågor till BUP och sök efter din närmaste BUP-mottagning.

Webb: bup.se

Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år.

Chattjour vardagar kl. 18-21, helger kl. 14-18

Webb: Jourhavande kompis – Röda Korset ungdomsförbundet

Jourhavande adoptionskompis

För dig som är adopterad och vill prata med någon annan adopterad.

Telefon: 020-64 54 30

Tisdagar kl. 18-21

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Om du är 13-25 år är du välkommen att höra av dig till din närmaste ungdomsmottagning för att få råd och stöd även vid psykisk ohälsa. Här kan du söka efter din närmsta mottagning.

Webb: Umo.se

Delar av Umo.se finns på andra språk Youmo

Barn- och ungdomsjour på teckenspråk

Boujt är den enda barn- och ungdomsjouren som riktar sig till döva och hörselskadade barn och ungdomar i åldrarna 6-21 i Sverige.

Här får du hjälp och stöd på svenskt teckenspråk efter skoltid. Vi erbjuder bland annat stödsamtal med döva och hörselskadade syssnare samt information om kroppen, tankar och känslor. Vi har även en frågelåda där du kan ställa frågor.

Webb: www.boujt.se

Svenska kyrkans jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder döva och teckenspråkiga samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.

Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och sorg. Du kan ringa om du behöver vägledning i din tro eller om du vill få stöd i en tid av tvivel. De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

E-post till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonen är öppen: Måndag 10 – 16, onsdag 10 – 19 och fredag 10-16.

Pratamera.nu

Professionell hjälp online för psykisk ohälsa .

Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Som en del av den offentliga hälso- och sjukvården är hjälpen oftast helt kostnadsfri: Chatt- och röstsamtal 0 kr. Videosamtal 100 kr. Gratis under 20 år och med frikort.

Läs mer och boka tid: Så fungerar det

Webb: Pratamera.nu

Blue Call

BlueCall ger samtalsstöd via sin app.

Ladda ner appen för Iphone.

Ladda ner appen för Android.

Kry

Psykologer på KRY

Om du mår dåligt och är i behov av hjälp kan du ta kontakt med psykologer via videosamtal för bedömning och KBT-behandling. Kostnadsfritt för alla under 20 år, och 250 kr för övriga (frikort gäller). Tider finns redan samma dag.

Såhär gör du: Ladda ned KRY, och välj sedan psykolog

Öppet dygnet runt årets alla dagar

Webb: Kry.se

Mindler.se

Mindler har över 200 psykologer anslutna och garanterar att man får en tid inom 24 timmar. Tjänsten är ansluten till landstingen och ett samtal kostar 100 kronor för 25 minuter. Frikort gäller.

Webb: Mindler.se

RFSL Stödmottagning

Stöd för hbtq-personer som blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier.

Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Telefon: 020 – 34 13 16

Telefontid torsdagar: kl 9-12

E-post: stod@rfsl.se

Webb: rfsl.se/

Transformering, stöd

Stöd för transpersoner eller för dig som funderar kring din könsidentitet, oavsett ålder.

Även närstående eller som möter transpersoner i sitt arbete/ideella engagemang är välkomna att ta kontakt för information och stöd.

E-post: info@transformering.se

Webb: Transformering.se

Stödlinjen – första hjälpen vid spelproblem

Stödlinjen erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga och är tillgänglig i hela Sverige du bor. Rådgivningen baseras på Motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Webb: Stödlinjen

Unizon

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

De arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund. Här hittar du kontaktuppgifter till jourer över hela landet.

Webb: unizonjourer.se

Tilia

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. De lyssnar på unga och finns stödjande på det sätt de unga själva önskar. Tilia är ingen behandlande verksamhet, men fungerar som trygghet, stöd och/eller är ett komplement till vård. Tilia riktar sig till alla unga, oavsett könsidentitet och oavsett var i Sverige en bor.

Webb: teamtilia.se

Kärleken är fri

För barn och unga som behöver stöd eller hjälp och har frågor om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Chatt: Chatten Kärleken är fri -Fråga om hedersrelaterat förtryck – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Dagtid: tisdag-torsdag kl. 13.00-15.00 Kvällstid: söndag-torsdag kl. 19.00-21.00 Mail För dig som söker stöd eller vill prata med oss: stodchatt@rb.se För yrkesverksamma eller har frågor om verksamheten: karlekenarfri@rb.se

Under Kevlaret

Under Kevlaret är en organisation där killar stöttar killar. Under Kevlaret vill få killar att känna sig trygga i att uttrycka känslor, be om hjälp och stötta varandra.

Webb: underkevlaret.se

Svenska Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour. Hit är du välkommen att vända dig för att prata om det som känns svårt, som tynger dig eller som du av annan anledning har behov av att dela med någon.

Telefon: 0771-800 650.

Vardagar kl 13-21

Lör-sön samt helgdag 16-21 varje dag, året om.

Vill du hellre skriva, väljer du webbtjänsten SOS-brevlådan. https://sos.svenskakyrkan.se/#/

Webb: svenskakyrkan.se/kyrkan-sos

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Till dem kan du vända dig för att bli hänvisad rätt inom de organisationer som ingår i NSPH och finna den organisation som bäst kan hjälpa beroende på situation och region.

Webb: nsph.se

SAMS – SamArbete för Människor i Sorg

SAMS står för SamArbete för Människor i Sorg. I grunden består SAMS av fem föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.

SAMS arbetar för att vi ska bli bättre på att prata om sorg och för att vi bättre ska förstå hur sorg påverkar oss människor. De arbetar för att underlätta för alla som drabbats av sorg vid en närståendes död.

Webb: samsorg.se

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.

Telefon: 020-84 44 48

Måndag-torsdag 11-19

Fredag 11-16

Webb: alkohollinjen.se

Källa: https://www.suicidezero.se