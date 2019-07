Över 100 visstidsanställda får gå då masugnen stängs i Oxelösund

Under fredagen redovisade stålkoncernen SSAB en sämre vinst än under andra kvartalet under samma period förra året. Företaget meddelade under fredagen att en av masugnarna i Oxelösund kommer att stängas ner.

– Nu anpassar vi produktionskapaciteten efter den efterfrågan som finns och det är fullt naturligt att man gör så. Det finns ingen anledning till oro bland övriga anställda i Oxelösund, utan det är bara den ena masugnen som vi är tvungna att dra ner på, säger Johnny Sjöström.

Över 100 visstidsanställda

Enligt divisionschefen kommer dock den mindre masugnen inte att stängas ner helt.

– Den kan startas när behov dyker upp igen, säger han.

Faktum kvarstår att över 100 visstidsanställda kommer att få gå. Men Johnny Sjöström menar att produktionen inte kommer att påverkas av att folk behöver sluta.

– Den stora masugnen har tillräckligt med kapacitet att förse hela Oxelösund med de ämnen som vi behöver, utan det är framförallt de individer som jobbar i masugnen som kommer att drabbas.

Fast anställda berörs inte

Men hur ser du på att de ändå behöver sluta?

– Det kommer inte vara någon tillsvidareanställd som kommer att sägas upp det handlar bara om några visstidsanställda kopplade till den andra masugnen, säger Johnny Sjöström.

SSAB har över 2.000 anställda i Oxelösund.