Dramatisk ökning av olyckslarm ger nytt samarbetsavtal

Sörmlandskustens räddningstjänst tar i snitt emot 1 600 olyckslarm per år. Antalet larm har blivit 500 fler per år under det senaste decenniet.

För att klara av det ökade trycket ska dagens nio brandstationer nu gå ihop och samarbeta med ytterligare 21 stationer som tillhör Södertörns brandförsvarsförbund. Det beslutade kommunstyrelsen i Nyköping på sitt möte under måndagen.

Kostnadsökningen för de fyra kommunerna som ingår i Sörmlandskustens räddningstjänst beräknas bli 1,7 miljoner kronor per år.

Hör räddningschef Patrik Kullman berätta om ökningen av olyckslarm och det nya samarbetsavtalet i klippet ovan.