Efter C-avhopp: M, KD och L lägger fram budget i Nyköping

Vid en presskonferens i slutet av september meddelade alla fyra Allianspartier att de skulle lägga fram en gemensam budget i Nyköping. Sedan tidigare hade SD lovat för att rösta för den, vilket skulle ge den majoritet i fullmäktige. Detta såg inget av Allianspartierna några problem med, sa de då.

Backade ur efter SD-stöd

Men under helgen kom Centerpartiet på andra tankar. Det rapporterade P4 Sörmland på måndagen.

– För oss är det orimligt att gå fram i en total minoritet, därför att då blir det styre vi går in i allt för beroende av SD, säger Martina Hallström, gruppledare för Centerpartiet till P4.

Går fram ändå

Nu väljer M, KD och L att gå vidare med budgeten ändå, utan C. I ett pressmeddelande som kom på tisdagsförmiddagen skriver gruppledarna att de beklagar beskedet från C, men att de hoppas på att C ändå ska stötta deras budget.

Om C väljer att inte stötta Alliansbudgeten, som alltså redan utlovats stöd från SD, får den inte majoritet i fullmäktige.