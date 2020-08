Befarar fler drunkningsolyckor – då värmen återvänder

– Många har för hög tilltro på sig själv, säger Jonny Darabant, vice ordförande i Svenska livräddningssällskapet i Sörmland.

Under juni var det rekordmånga som drunknade i Sverige, men under juli var det ovanligt få. En förklaring tros vara det både har varit kallare och regnigare än vanligt. Totalt var det tio personer som drunknande under månaden, vilket är den lägsta siffran på nästan 30 år.

Ett av fallen inträffade vid Borsöknasjön i Eskilstuna där en man i 30-årsåldern miste sitt liv.

I klippet ovan Jonny Darabant vad man ska tänka på för att bada säkert.