Efter IT-attacken mot Region Sörmland: ”Lukrativ bransch att vara kriminell i”

Urban Petrén kan inte exakt gå in på vad regionen gör för att skydda sig mot liknande attacker, men han säger att de köper in expertkunskap via konsulter.

– De skydd som vi har är inte 100-procentiga, utan vi behöver ta in hjälp utifrån. Många experter kan också ta med sig erfarenheter från andra händelser, som till exempel vid It-attacken mot Coop.

Det är fortfarande oklart vem som stod bakom attacken mot Region Sörmlands hemsida.

– Vi har inte fått någon information, men man har ju pratat mycket om att det är en grupp som heter Anonymous Sudan i de här sammanhangen. Men vi kan inte säga att det var dem.

Kommer det att bli alt vanligare med IT-attacker? Hör Urban Petrén berätta i klippet ovan.