Arbetet med att fastställa identiteten på den döde mannen är fortfarande inte klart, skriver polisen på sin hemsida.

Larmet om den brinnande bilen inkom till polisen strax efter klockan 15 på onsdagen.

-Vi fick in larmet via räddningstjänsten. Det kom in till oss som ett brandlarm om en brand i bil med viss spridningsrisk till en container som stod i anslutning till bilen. I samband med släckningsarbetet så konstaterar vi att det sitter en död person i bilen, sade Ola Österling, presstalesperson