Få testas för covid-19 i Sörmland

Under förra veckan ökade antalet provtagningar med ett par hundra jämfört med veckorna innan, från 713 respektive 773 provtagningar vecka 22 och 23 till 972 vecka 24. Ändå ligger Sörmland i botten sett till folkmängd. 972 provtagningar i länet motsvarar 327 testade personer per 100 000 invånare. Bara Kalmar län låg lägre, med 224 testade personer per 100 000.

– Jag vet inte om det beror på att informationen om att alla får testa sig inte har nått ut eller om det är så att sörmlänningarna inte är så sjuka just nu, säger Region Sörmlands smittskyddsläkare Maria Remén.

Har högre kapacitet

Enligt Marie Remén är det inte kapacitetsbrist som ligger bakom Sörmlands siffra. I de tre provtagningslokalerna vid länets sjukhus kan 1400 personer per vecka testas, och utöver det kan självtester exempelvis hämtas ut på apotek av ombud.

– Vi har kommunicerat i de kanaler vi brukar. Men vi får titta på om vi behöver göra mer, och om vi når ut i alla målgrupper, säger Maria Remén.

Hon räknar med att behovet av provtagningar ökar i höst, när det är säsong för infektioner. Dessutom diskuterar man om åldersgränsen för provtagning ska sänkas. I dag går gränsen vid 18 år, medan exempelvis Stockholms län erbjuder testning för alla över 15 år.