Flera olyckor i Sörmland – räddningstjänsten varnar för svart is

– Vi har fått indikationer på att det ska vara väldigt halt under morgonen. Det är halt och vi har haft fyra trafikolyckor. Våra brandbilar har rapporterat in att det finns svart is, säger Daniel Lundin, operativ chef vid räddningstjänsten.

Vad innebär det?

– Det är is men den är tunn och väldigt svår att se och man upptäcker det ofta först när man gör en hastig manöver som att försöka stanna. Förhoppningsvis försvinner det nu när morgonsolen kommer fram.

Fyra olyckor inom loppet av en timme: