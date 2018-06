Kritiken växer mot hyresvärden – ”Det är ruttet överallt”

SVT Nyheter Sörmland har tidigare berättat om situationen för hyresgästerna på Ringvägen 1 i Malmköping. Sedan 2015 har de haft problem med läckande tak, som lett till fuktskador i lägenheterna på övre plan.

Brandsäkerhetsrisk

Flens kommun har krävt att taket ska läggas om och att arbetet ska vara klart senast den 16 juli. Men efter en inspektion från Arbetsmiljöverket står arbetet nu stilla sedan flera veckor. Inspektören slog ner på att arbetarna jobbade på taket med enbart säkerhetslinor.

– Det får man bara gör i undantagsfall. Det ska vara fasta fallskyddsräcken i första hand, säger arbetsmiljöinspektör Pernilla Bergman.

Hon säger också att det saknades en arbetsmiljöplan, något som det är krav på ska finnas tillgängligt. Arbetarna pratade varken svenska eller engelska.

Räddninschefen i Flen har varit på besök och konstaterar att flera gasflaskor längs fasaden och virke i en stor container utgör en brandsäkerhetsrisk.

– Brännbart material får inte ligga på det sättet. Jag håller på att skriva ett föreläggande om att det måste bort, säger räddningschefen Kjell-Åke Kjällström.

Höjda hyror

Under tisdagen hade hyresgästerna bjudit in kommunens miljöinspektörer och representanter från Hyresgästföreningen till ett möte. Under mötet framkom att flera boende fått höjda hyror, trots att hyresvärden haft en uppgörelse med Hyresgästföreningen om att så inte skulle ske.

De boende rekommenderades att deponera hyra hos länsstyrelsen för att försöka sätta press på hyresvärden, fastighetsägaren Wonna I de Jong.

– När det gäller taket kan vi inte göra så mycket eftersom hyresvärden har på sig till den 16 juli att göra klart. Men om det inte blir klart tills dess tycker jag vi måste börja diskutera tvångsförvaltning, säger Tomas Bergh, chef för Hyresgästföreningen i region mitt.

SVT Nyheter har sökt fastighetsägaren Wonna I de Jong för att höra vad hon anser om det växande missnöjet, men hittills utan resultat. Men så här svarade hennes son Alexander Östling på hyresgästernas kritik i vintras.