Förskolan skadades vid branden – kan hålla öppet ändå

Nyköpings kommun vetskap om branden samtidigt som räddningstjänsten, via temperaturgivare som finns installerade i förskolebyggnaden.

– Jag kom dit samtidigt som räddningsjtänsten, säger Peter Eriksson, drifttekniker på Nyköpings kommun.

Lågorna slickade då fasaden på den intilliggande förskolebyggnaden och risken fanns för att det skulle sprida sig. Men brandmännen jobbade hårt för att skydda förskolan och de lyckades.

Rök letade sig in

En del rök tog sig in på vindsplanet och i förskolans lokaler, men detta har man under dagen kunnat vädra ur med fläktar. På eftermiddagen meddelade Nyköpings kommun att förskolan öppnar som vanligt under måndagen.

– Vi kommer att hålla öppet. Jag är glad och tacksam för räddningstjänstens fina insats, säger Lina Lundström Öhmark, biträdande rektor och enhetschef för Ringens förskola.