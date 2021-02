Fortsatt minskad smittspridning i Sörmland – men ökning bland barnfamiljer

Sedan början på året har smittkurvan i Sörmland gått nedåt. Och även under förra veckan minskade antalet nya fall – från 334 vecka 4 till 320 vecka 5. Antalet är dock långt ifrån smittskyddsläkaren Signar Mäkitalos mål på under 100 fall per vecka.

Smittspridningen är i dagsläget störst i åldersspannet 30-49 år Men under förra veckan syntes en tydlig ökning bland framförallt åldrarna 0-19 år och 30-39 år.

– Det är en ökning bland barn och deras föräldrar, säger Signar Mäkitalo.

I klippet ovan berättar Signar Mäkitalo om varför ökningen syns bland familjer och hur han ser på den nedåtgående kurvan i länet.