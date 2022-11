Fortsatt varning för snöfall i länet – SMHI: ”Matar på med mera snö hela tiden”

– Just nu ser det lugnt ut, men det ligger ett kraftigt snöfall över havet, och det kan mycket väl vara så att det blir kraftigare snö under dagen, säger Therese Fougman, meterolog på SMHI.

Det kan även snöa i resten av länet, men inte i samma mängd som i de östra delarna.

– Det är kraftigare och intensivare utmed östkusten. Där matar det på med mera snö hela tiden, säger Therese Fougman.

E4:an i varningsområde

I det område som omfattas av SMHI:s utfärdade gula varning ingår Nyköping och även E4:an. Under det senaste dygnet har det förekommit ett antal trafikolyckor på E4:an. Bland annat en olycka under söndagsmorgonen där en bilist körde in i mittenräcket på E4:an utanför Vagnhärad.

– E4:an går igenom det område det vi väntar det kraftigaste snöfallet. I Östergötland har vi sett jätteproblem under natten med lastbilar som fastnat i uppförsbackar, och även om snöröjarna gör vad de kan så räcker det inte till överallt. Så det är viktigt att tänka igenom om man behöver åka bil idag, säger Therese Fougman.

Olycksdrabbat dygn

Under senaste dygnet har det förekommit flera trafikolyckor i länet. Majoriteten av dem kring Nyköping och Trosa, och enligt räddningstjänsten har man sett både krockar och bilar som glidit av vägen.

– Generellt har det varit ordentligt med snö och en hel del trafikolyckor. Dock inga allvarliga personskador vad jag känner till, säger Micael Jansson, vakthavande befäl för räddningscentralen i Stockholms län.

Uppmanar bilister att vara försiktiga

Enligt Micael Jansson ser läget lugnt ut i trafiken under söndagsförmiddagen, men han uppmanar de som ska ge sig ut på vägarna att ta det väldigt försiktigt.

– Det vi kan säga är att vi önskar att bilister fortsätter ta det lugnt och ta till i tid så att de inte hamnar i stress när de kör, säger Micael Jansson.