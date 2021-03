Trosa lyckades mer än fördubbla besöken på fritidsgårdarna

Trosa kommun bedriver två fritidsgårdar, en i Trosa och en i Vagnhärad, som har öppet sex dagar i veckan. Under de senaste åren har man arbetet hårt med att stärka fritidsverksamheten – vilket har lönat sig.

Under januari till mars 2018 hade fritidsgården i Trosa i snitt 35 besökare per lördagskväll, under 2020 samma period låg snittet på 83 stycken.

Fritidsgårdschefen Annelie Bradley tror att besöksantalet hade varit ännu högre om det inte vore för pandemin.

Hur lyckades kommunen öka besöksantalet till fritidsgårdarna? Hör fritidspedagogerna berätta i klippet ovan.