Gäng misshandlade man grovt – letade efter hans släkting

De fyra männen är samtliga kända av polis sedan tidigare och ska även ha hotat mannen verbalt tidigare i höst.

– De är yrkeskriminella, säger Benny Ljungqvist.

”En vanlig familjefar”

Den misshandlade mannen ska däremot inte ha några kända kriminella kopplingar.

– Det är en vanlig familjefar vad vi vet, gänget ville ha kontakt med en anhörig till honom, säger Benny Ljungqvist.

Greps efter jakt i skogen

Mannen kunde, trots att han blev illa slagen, mota bort de fyra personerna från sitt hem. Dessa lämnade i en bil som senare iakttogs i ett villaområde utanför Eskilstuna. En boende misstänkte att männen i bilen förberedde ett inbrott och larmade polisen.

En patrull åkte ut och stoppade bilen. Männen försökte fly in i skogen men greps sedan hundpatruller kallats in. De anhölls under natten misstänkta för grov misshandel.