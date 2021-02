Gunilla fick pacemaker när hon var 35 år: ”Var en befrielse”

43-åriga Gunilla Florin har haft pacemaker i åtta år och jobbar nu heltid.

– Jag orkar saker jag inte orkade förut, min puls kan inte gå under 60 slag i minuten och innan jag fick pacemakern kunde det vara jobbigt att bara gå i en trappa med en puls på 30, säger hon.

Pacemakern kontrolleras med jämna mellanrum och läkarna kan kontrollera hur hjärtat har arbetat.

– Ungefär en gång per år åker jag in. Pacemakern spelar in allt och efteråt kan läkarna justera om det har skett något som måste justeras, säger Gunilla Florin.

Finns i släkten

Att hon skulle få en pacemaker kom inte som en överraskning eftersom fler i familjen har en.

– Jag hade det på känn och när min pappa fick höra att jag skulle få en sade han: att då kan vi köpa familjepack på batterier, säger Gunilla Florin.

