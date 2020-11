Sörmlänningarna har under en tid avråtts från att besöka exempelvis gym och badhus. Och under gårdagen uppmanade även smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo sörmlänningarna att träna hemma istället. Men på gymmet ASK i Eskilstuna finns det i nuläget inga planer på att stänga.

– Det är fortfarande den enskilde individens ansvar, säger klubbens ordförande Johan Lundström.