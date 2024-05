Här är vårdcentralen i Eskilstuna där personalen har sex timmars arbetsdag

Snabbdoktor öppnade under hösten 2022 och har i skrivande stund runt 5 200 patienter. Här har man kvällsöppet och dessutom arbetar all personal sex timmar per dag – med bibehållen lön. Trots det går vårdcentralen runt ekonomiskt.

– Vi har en verksamhet som bjuder på 520 timmar om året – utöver semesterledighet – för att personalen ska må bra. När alla känner sig delaktiga vill man prestera mer, säger Mahmoud Almohtasib, vd.

Återkommande fråga om arbetstid

Den största delen av intäkterna kommer från Region Sörmland. Precis som andra vårdcentraler får Snabbdoktor en klumpsumma pengar baserad på antalet patienter. Utöver pengar från regionen får vårdcentralen in pengar via vissa vaccinationer och digital vård.

Genom åren har frågan om arbetstid hamnat i fokus i omgångar. Nu är den aktuell igen. Den fackliga organisationen Vårdförbundet gick tidigare i vår ut i en övertidsblockad.

Ett av kraven är att bland annat sjuksköterskor ska få arbetstidsförkortning på sikt. Även fackförbundet Kommunal har gett sig in i debatten och vill se kortare arbetstid.

Mahmoud Almohtasib tror att arbetstidsförkortning kan vara möjligt inom vården och vill att fler tar efter vårdcentralens koncept.

– I första hand primärvården i Region Sörmland, säger han.

Arbetstidsförkortning inte aktuellt i Region Sörmland

Men att korta arbetstiden i regionen skulle inte vara möjligt, menar Tomas Borin (Vfp), regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor.

– Inte med den ekonomiska situation som vi har i nuläget. Och med den brist på arbetstimmar vi skulle få, säger han.

De får ju det att gå runt, varför skulle det inte gå i regionen?

– De har en mindre verksamhet än vad vi har. Vi har omkring 8 500 anställda. Skulle vi börja skruva på allt skulle det vara svårt att få ihop verksamheten, säger Tomas Borin.

Hur får Snabbdoktor sin verksamhet att fungera och hur berörs personalen av konceptet? Häng med in på vårdcentralen i klippet ovan.