Nyköpingsryttaren tar över världsettans tidigare tävlingspartner

Nyköpingssonen Henrik von Eckerman har fått en ny tävlingspartner till stallet. Det är stoet Hannah som tidigare tävlats av världsettan och schweizaren Steve Guerdat, det rapporterar tidningen Ridsport.

I sociala medier välkomnar Henrik von Eckermann det meriterade stoet o tackar hennes ägare.

Under helgen tävlade Henrik von Eckermann mot några av världens bästa hoppryttare i Waregem Horse Week i Belgien. Tillsammans med hästen Best Boy 2 nådde de plats 24 av 40 startande. Vann gjorde just Steve Guerdat med Alamo.