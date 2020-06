Historisk tågavgång från Nyköping i dag

I takt med att de nya tågen levereras från tillverkaren så sätts de i trafik på banorna i Mälardalen. Nu har turen kommit till sträckan Norrköping-Nyköping-Stockholm. Under sommaren sätts tre nya tågset in på Nyköpingsbanan och målet är att alla SJ:s äldre tåg under senhösten ska vara utbytta mot Mälartågs nyare.

– Det är ju moderna tåg och de har de bekvämligheter som vi pendlare förväntar oss. De är rymligare, det finns wi-fi och det finns AC, säger Mattias Claesson (C), regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik.