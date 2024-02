Lista: Inbrotten i förråd ökar kraftigt – så skyddar du dig

I klippet ger Stöldskyddsföreningen tre tips på hur du kan skydda dig.

I hela landet anmäldes under 2023 fler förrådsstölder än något år sedan början av 00-talet, enligt statistik från Brå som försäkringsbolaget IF analyserat. Totalt anmäldes 21 606 förrådsinbrott under förra året, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2022.

I Sörmland anmäldes totalt 588 förrådsinbrott under 2023, en ökning från strax över 400 under 2019 och den högsta siffran sedan 2004.

Att antalet förrådsinbrott ökat tror Lina Nilsson, rådgivningsexpert på Stöldskyddsföreningen, är en effekt av att fler fortsätter att arbeta hemifrån efter pandemin.

– Vi är mer i hemmet. Det här blir då en möjlig inkomstkälla för de som tidigare bröt sig in i våra hem, säger hon.

Hur förebygger man inbrott? Se i klippet ovan.